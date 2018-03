Rebellen heroveren terrein op Syrische troepen in Oost-Ghouta sam

04 maart 2018

14u39

Bron: belga 0 Syrische rebellen hebben terrein heroverd dat ze eerder nog hadden verloren aan de regeringstroepen in de rebellenenclave Oost-Ghouta. Dat meldt het in Groot-Brittannië gevestigde Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR).

Strijders van Jaish al-Islam, een van de belangrijkste rebellenfacties in de regio, lanceerden een nachtelijke tegenaanval in het zuidoostelijke deel van Oost-Ghouta en heroverden grote delen van het dorp al-Shayfouniya. Amper enkele uren eerder hadden regeringstroepen dat dorp onder de voet gelopen, aldus het observatorium. Volgens dat SOHR kwamen 12 regeringssoldaten om het leven in de tegenaanval.

De Syrische regering voerde de beschietingen op al-Shayfouniya op en bestookte het dorp met raketten, bommen en bomvaten. Verschillende delen van het dorp werden vernield, aldus het Observatorium.