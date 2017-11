Rebecca werd twee jaar geleden door insect in de jungle gestoken, nu kan ze nog amper haar tanden poetsen ep

Rebecca Willers blijft ondanks de vreselijke diagnose erg positief. Rebecca Willers (37) leeft voor dieren. Maar het was haar grote passie die meteen ook haar leven in gevaar bracht. In 2015 ondernam ze een trektocht in de jungle van Indonesië voor de bescherming van tijgers, maar daar liep ze een zeldzame en dodelijke ziekte op na een insectenbeet. Twee jaar later lijkt haar lichaam langzaam in steen te veranderen. Zo kan de uitbaatster van een dierentuin nog amper haar vingers bewegen, "want ze voelen aan alsof ze van steen zijn".

Rebecca Willers, een dierenliefhebster die zelf een dierenpark uitbaat in het Britse Shepreth, kreeg in september de diagnose diffuse cutane systemische sclerose. Zelf weet ze niet hoelang ze nog zal leven, maar de artsen vertelden haar dat één op de tien patiënten binnen de vijf jaar aan deze aandoening sterft. De ziekte doet je lichaam geloven dat het aangevallen wordt. Als reactie hierop wordt haar huid en haar bindweefsel hard. Ze omschrijft het zelf als langzaam in steen veranderen. "Ik kan niets meer vastnemen, zelfs mijn tanden poetsen is onmogelijk."

Vreemde symptomen

Deze ongeneeslijke ziekte liep Rebecca in 2015 op tijdens een trip in het Kerinci Seblat National Park in Indonesië. Haar grote passie voor dieren had haar daar gebracht, ze maakte er de reis met de Tiger Conservation and Protection Unit (TCPU). "Door een fout in mijn genen had ik meer kans om deze ziekte te ontwikkelen, er was maar één kleine trigger nodig. Waarschijnlijk ging mijn immuunsysteem in de jungle overdrive en heeft de insectenbeet de ziekte uitgelokt. Toen ik terugkeerde naar huis, merkte ik heel wat vreemde symptomen op. De artsen hebben bijna twee jaar lang tal van onderzoeken moeten uitvoeren voor ze in september tot de diagnose kwamen."

Veel geluk gehad

Nu is het voor Rebecca bang afwachten of het virus ook haar interne organen heeft aangetast. Haar ziekenhuisrekeningen lopen erg hoog op, ze heeft haar huis zelfs te koop gezet om de tests en behandeling te kunnen betalen. Toch houdt Rebecca zich sterk op Facebook. In oktober schreef ze hoe ze haar geplande beklimming van de Mount Everest moest annuleren door haar diagnose. “Ik besef hoeveel geluk ik heb gehad, want de artsen waren er snel bij. Mijn symptomen staken twee jaar geleden de kop op, maar niet veel mensen hebben het geluk van een vroege diagnose zoals ik. Iedereen kent mij als een positief persoon. Deze aandoening zal daar niks aan veranderen."

“Het is angstaanjagend hoe snel mijn toestand achteruit gaat. Mijn dokter heeft mij gewaarschuwd dat de ziekte de volgende drie jaar fel tekeer zal gaan. Dieren betekenen alles voor mij, maar door mijn ziekte kan ik niet meer dan de administratie van mijn dierentuin doen", besluit de moedige Rebecca.