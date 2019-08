Rebecca (25) toont hoe ze anorexia overwon en krijgt niets dan lof op Twitter KVDS

23 augustus 2019

14u14 0 Buitenland Een Britse vrouw heeft op Twitter pakkende foto’s gedeeld die laten zien hoe ze anorexia overwon. Rebecca Hackfath (25) uit Leicestershire keek op haar dieptepunt de dood in de ogen, maar slaagde er toch in om terug te vechten en een nieuw leven te beginnen. Haar tweet werd intussen al 50.000 keer geliket en oogst niets dan bewonderende reacties.

“Ik post dit niet om mijn eigenwaarde op te krikken en ik zal er waarschijnlijk kritiek voor krijgen, maar ik wil het gewoon laten zien omdat het de grootste verwezenlijking is van mijn leven”, schreef de jonge vrouw bij de foto. “Als je me op mijn 19de had verteld dat ik enkele jaren later een opleiding tot verpleegkundige aan het volgen geweest zou zijn, zou ik je waarschijnlijk uitgelachen hebben. Ik kan haast niet geloven hoe ik gegroeid ben als mens.”

Vel over been

Rebecca kwam dan ook van heel diep. Ze was een tiener toen haar eetstoornis voor het eerst de kop opstak en ze vermagerde tot ze letterlijk vel over been was en nog amper kon lopen. “Toen ik de diagnose kreeg, dacht ik dat mijn leven voorbij was”, vertelt ze op haar blog. “Ik moest mijn opleiding aan de universiteit stoppen en werd verscheidene keren opgenomen in het ziekenhuis. Het enige waar ik aan kon denken, was de constante angst dat ik zou bijkomen. Het was eigenlijk niet léven, maar óverleven. Ik was een wrak. En ik dacht niet dat ik ooit beter zou worden.”





Het waren haar familie en de professionele hulp die ze kreeg, die haar er mee doorheen hielpen. “Ik was vermoedelijk nog maar enkele maanden verwijderd van mijn dood”, gaat ze verder. “Anorexia had me bijna het leven gekost, maar zij hebben me gered. Ondanks het feit dat ik op dat moment enorm rebelleerde. Ik ben blij dat ze daarmee om konden. Er zijn geen woorden die kunnen uitdrukken hoe dankbaar ik ben en hoe gezegend ik me voel.” (lees hieronder verder)

I’m not posting this for validation and I’m proabbly going to get backlash for posting this but I’m posting this because this has been my biggest achievement in my life. I’ve become full of self doubt recently but I remind myself why I started this in the first place. pic.twitter.com/TlhBzhGNBN Rebecca.lucy🥑(@ HackfathRebecca) link

“De therapeuten en verpleegkundigen hielpen me door elke hap eten en boden me steun elke keer dat ik op de weegschaal moest staan”, klinkt het. “Er waren ontelbare momenten dat het eenvoudiger leek om gewoon op te geven. Maar zij hielpen me erdoor. Ze geloofden in mij, toen ik niet in mezelf kon geloven. Ik sta waar ik vandaag sta dankzij hen.”

Het waren die hulpverleners die haar ook inspireerden om psychiatrische verpleegkunde te gaan studeren. “Anorexia heeft van mij de persoon gemaakt die ik vandaag ben”, zegt ze op Twitter. “Iemand die niet kan wachten om anderen te helpen die hetzelfde meemaken. Ik herinner me dat ik dacht dat anorexia me het leven zou kosten (en dat was bijna het geval). Ik was bang om te eten en zelfs om water te drinken. Ik had elke avond schrik dat ik de volgende morgen niet meer wakker zou worden. Ik weet nog hoe wanhopig ik beter wilde worden, maar dacht dat het niet zou lukken.” (lees hieronder verder)

I think the umbrella completes the look. pic.twitter.com/Zp7BVInZaJ Rebecca.lucy🥑(@ HackfathRebecca) link

Ze heeft dan ook een belangrijke boodschap voor lotgenoten: “Aan iedereen die aan het herstellen is van een eetstoornis of die er nog volop tegen vecht: het wordt ooit beter, dat beloof ik.”

De tweet lokte niets dan bewondering uit op Twitter en Rebecca werd door velen “een inspiratie” genoemd. “Ik ben nooit negatief of gemeen tegen iemand die zijn of haar leven omgooit. Ik hou van positieve vibes en ik wens je het allerbeste”, klonk het. En iemand anders schreef: “Je verscheen in mijn feed en daar ben ik blij om. Ik wil je laten weten dat je er mooi uitziet. Alles wat je doet is fantastisch en als je ooit kritiek krijgt, laat het me weten. Ik steun je.”

Ontroerd

Sommigen waren ook ontroerd door het verhaal van Rebecca. “Lieveling, ik ken je niet, maar de tranen lopen over mijn wangen als ik je foto’s zie. Je bent ongelofelijk. Bedankt om dit te delen.”