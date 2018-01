Reanna (18) is zeven maanden zwanger maar er is amper iets te zien. De kritiek is niet mals Koen Van De Sype

Bron: Daily Mail 3 Facebook, Instagram Reanna Stephens (18) is sinds gisteren 7 maanden zwanger. “Je zou geen baby mogen hebben, want je weet niet eens hoe je jezelf moet voeden.” Het is maar een van de kwetsende commentaren die de Amerikaanse Reanna Stephens (18) dezer dagen naar het hoofd geslingerd krijgt. Ze is zeven maanden zwanger, maar desondanks kan je kan amper iets zien aan haar buik. Ze deelde enkele foto’s op sociale media en de kritiek liet niet lang op zich wachten.

“Ik heb mijn babybuikje al vergeleken met andere zwangere vrouwen op Facebook en het is inderdaad niet zo groot”, geeft de studente uit South Carolina toe. “Maar ik vind mijn kleine buik mooi. Hij is mooi op zijn manier. Het is trouwens míjn buikje en mijn lijf, niet dat van iemand anders.”

De jonge vrouw vertelt dat ze al flink wat commentaar kreeg. “Sommige mensen houden me gewoon tegen op straat of geven me veroordelende blikken. Het is vreselijk dat niemand mijn buikje bewondert, maar dat iedereen me meteen beginnen te beledigen als ze horen hoe ver ik al ben. Sommigen beschuldigen me ervan dat ik mijn zwangerschap fake, anderen vragen me of mijn kindje wel gezond is. Ze zeggen me dat ik meer moet eten en bij de dokter moet gaan voor het geval mijn baby niet genoeg voedsel zou krijgen. Maar die mensen weten niks van mijn voedingsgewoonten en levensstijl.” (lees hieronder verder)

Reanna volgt naar eigen zeggen een gezond veganistisch dieet en is sportief. Dat is volgens haar de reden dat ze niet veel aankomt. “Ik doe al zes jaar aan gemengde gevechtstraining, onder meer boksen, kickboksen, jiujitsu en gewichtheffen, en dat combineer ik met cardiotraining en yoga. “Ik eet verder geen dierlijke producten en vermijd ongezonde voeding, zoals fastfood, snoep en frisdrank.” (lees hieronder verder)

Reanna toen ze vijf maanden ver was.

Gelukkig krijgt ze de steun van haar familie, zo zegt ze zelf. Die steekt haar een hart onder de riem. “Mijn moeder herkent het van toen zij zelf zwanger was”, aldus Reanna, “Ze was een atleet en je kon pas iets zien toen ze zeven maanden zwanger was. En ik ben nog kleiner dan zij is.”

Ze verzekert er veder iedereen nog eens expliciet van dat haar baby gezond is, ondanks haar platte buik. “Mijn baby groeit op de juiste manier, dat blijkt uit de metingen die tot nu toe al gebeurden. Net zoals de meeste andere baby’s. Ik probeer dan ook zo veel mogelijk mijn kalmte te bewaren en de kritiek niet aan mijn hart te laten komen”, zegt ze nog. “Maar eenvoudig is dat niet.”

Alleen als ze haar buik wat uitsteekt, kan je zien dat Reanna zwanger is.