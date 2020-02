Reactor oudste Franse kerncentrale uitgeschakeld RL

22 februari 2020

03u42

Bron: Belga 0 De eerste reactor van de kerncentrale van Fessenheim is zaterdag rond 02.00 uur, zoals gepland, losgekoppeld van het nationale elektriciteitsnet. Dat meldt exploitant Électricité de France (EDF).

Fessenheim is de oudste nog werkende kerncentrale van Frankrijk. De kerncentrale werd in 1977 in gebruik genomen. President François Hollande beloofde al sluiting tegen eind 2016, maar die werd uiteindelijk verschillende malen uitgesteld.

Vrijdagavond was het dan toch zover. De stillegging van de 900 megawatt-reactor begon rond 20.30 uur. De procedure verliep volgens plan, met veel emotie in de controlekamer, aldus EDF. De tweede reactor van de centrale wordt op 30 juni stopgezet. Dan start een lange ontmantelingsfase die twintig jaar zou moeten duren.