Reactie Canadese agent op klacht massagetherapeute over seksuele intimidatie: "Hoort bij de job"

07 mei 2018

23u09

Bron: The Guardian 0 Een Canadese agent probeerde massagetherapeute Claudia Cavaliere te overhalen om geen klacht neer te leggen voor seksuele intimidatie van een klant. De politieman van Montréal zei dat het nu eenmaal "bij de job hoorde".

Cavaliere was helemaal onder de voet van wat haar klant deed. Na een massage masturbeerde hij voor haar ogen. Cavaliere liep gechoqueerd de kamer uit. "Ik kon niks meer uitbrengen", zei ze aan CBC News. "Ik hyperventileerde. Ik huilde. Ik bleef in een hoek van de kamer zitten, in paniek."

Alsof dat nog niet erg genoeg was, kreeg Cavaliere een tweede schok te verwerken op het politiekantoor. De agent probeerde herhaaldelijk haar te ontraden een officiële klacht neer te leggen. Hij benadrukte dat de kans op een onderzoek klein zou zijn en dat het een lang proces zou worden met uiteindelijk een kleine boete voor de klant.

Voorbereid

"Beangstigend", reageerde Cavaliere. "Hij kan dit opnieuw doen met vele andere vrouwen." Waarop de agent: "Als je massagetherapeute wil worden, moet je maar voorbereid zijn. Een vriend van mij heeft een massagesalon en zegt dat het constant gebeurt." Uiteindelijk stelde de agent dat zo'n gedrag te verwachten valt in haar job: "Bereid je erop voor, word niet emotioneel." "Het hoort niet bij de job", antwoordde Cavaliere.

De Massage Therapist's Association van Ontario heeft al fel gereageerd en zei dat het beroep "geen openlijke uitnodiging" is.

De politie van Montréal onderzoekt de zaak.