Razzia tegen vermoedelijke Ku Klux Klan-leden in Duitsland AW

16 januari 2019

17u52

In Duitsland zijn bij een razzia tegen vermoedelijke rechtse Ku Klux Klan-leden verschillende gebouwen in acht deelstaten doorzocht. De politie nam meer dan honderd wapens in beslag. Dat deelde het parket van Baden-Württemberg woensdag in Stuttgart mee.

Centraal in het onderzoek staan 17 beschuldigden van 17 tot 59 jaar oud. Zij zouden een criminele vereniging met de naam “National Socialist Knights of the Ku Klux Klan Deutschland" hebben opgericht.



"De leden delen hun opvattingen die zich onder andere manifesteren in de verheerlijking van het nationaalsocialisme", vertelden de speurders. Bepaalde leden hadden fantasieën over geweld en waren van plan zich te bewapenen. In totaal gat het om veertig beschuldigden uit heel Duitsland. Er werden ook twaalf huiszoekingen verricht. Over arrestaties of aanhoudingsbevelen werd niets gezegd.

De speurders waren de beschuldigden op het spoor gekomen bij de analyse van chatgesprekken op een gsm. Het toestel was in beslag genomen in de marge van een onderzoeksprocedure wegens het gebruik van symbolen van ongrondwettelijke organisaties.

KKK

De Ku Klux Klan, ook wel KKK genoemd, is de benaming van verschillende geheime blanke organisaties en verenigingen. De Klan werd opgericht in de Verenigde Staten en de leden richtten zich in de eerste plaats tegen zwarte mensen, andere kleurlingen en immigranten. Dat deden ze voornamelijk uit ontevredenheid over het afschaffen van de slavernij.

Intussen ontstonden er enkele splintergroepen waaronder in Duitsland. Daar wordt de KKK ook vaak geassocieerd met neonazisme.