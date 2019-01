Razende bouwvakker ramt gloednieuw hotel in Liverpool met graafmachine wegens achterstallig loon lva

22 januari 2019

02u04

Bron: BBC, Liverpool Echo 0 In de Noord-Engelse Liverpool heeft een bouwarbeider een gloednieuwe vestiging van de Britse hotelketen Travelodge vernield met een graafmachine. Hij deed dat volgens de lokale media uit woede omdat zijn werkgever hem niet op tijd had uitbetaald. Zijn achterstallig loon zou 680 euro bedragen.

Rond drie uur zondagmiddag ramde een verontwaardigde bouwvakker de ingang van een gloednieuwe vestiging van Travelodge, een Britse keten van budgethotels. Daar bleef het niet bij. In beelden die viraal gingen zien we hoe de man het hotel binnenrijdt en daar verder vernieling aanricht. Een omstaander lijkt te proberen hem te bedaren. Hij klopt op het raam van de graafmachine maar de bestuurder gaat een twintigtal minuten ongestoord verder tot hij de benen neemt en ervandoor gaat.

Volgens Samuel White, een dakdekker die alles heeft zien gebeuren, deed de man het uit woede omdat zijn werkgever hem niet op tijd had betaald. Zijn werkgever zou hem nog 600 pond of 680 euro verschuldigd zijn. In het filmpje zegt ook iemand “Dat is wat er gebeurt wanneer je niet betaalt’.

White vervolgt dat het project vandaag werd opgeleverd. “Alles was klaar. We hadden net de laatste tegel gelegd, alles proper gemaakt en gezorgd dat alles perfect was”, vertelt White. “En dan ineens duikt deze idioot op in zijn minigraafmachine die het gebouw ramt”, vervolgt hij. “Er waren heel wat bouwarbeiders buiten en we stonden ons allemaal met open mond af te vragen wat er aan de hand was”.

De politie kwam ter plaatse en opende een onderzoek. Na het voorval werd een GoFundMe-campagne gestart uit sympathie voor de benadeelde arbeider. Ze willen 600 pond verzamelen die de man zal nodig hebben voor eventueel gerechtskosten.

