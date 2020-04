Ravage na brand en onlusten in Grieks migrantenkamp AH

19 april 2020

10u40

Bron: Belga 0 Een brand heeft veel schade veroorzaakt in een groot opvangkamp voor migranten in Griekenland. In het kamp op het eiland Chios waren onlusten uitgebroken na de dood van een zieke asielzoeker uit Irak.

Volgens plaatselijke media stichtten migranten brand en gooiden ze met stenen naar de politie. Die vuurde traangas af. De autoriteiten zeggen dat tenten, wooncontainers, een kantine en faciliteiten van de asieldienst in vlammen opgingen.

De demonstranten verweten de autoriteiten dat ze zich onvoldoende hadden bekommerd om de overleden asielzoeker. Zij had koorts, maar leed volgens het ziekenhuis op het eiland niet aan het coronavirus. De rust in het kamp zou zondagochtend vroeg zijn teruggekeerd.

Het komt vaker tot onlusten in de overvolle migrantenkampen op de Griekse eilanden. Daar bevinden zich naar schatting bijna 40.000 asielzoekers.