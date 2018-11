Ratelband (69) wil officieel 20 jaar jonger worden: “"Je kan je naam laten veranderen. Zelfs je geslacht. Waarom dan niet je leeftijd?” Simone van Zwienen/svm

05 november 2018

15u22

Bron: AD 4 Emile Ratelband lijdt naar eigen zeggen onder zijn officiële leeftijd. Daarom vroeg de Nederlandse positiviteitsgoeroe vandaag officieel aan de rechter om hem twintig jaar jonger te verklaren en zijn geboortedatum aan te passen. De man heeft zijn bekendheid vooral te danken aan zijn kreet ‘tsjakkáá’.

Zijn redenering: als je van naam en geslacht kan veranderen, waarom geldt dan niet hetzelfde voor je leeftijd? Weer 49 jaar zijn, zou volgens hem een groot verschil maken. “Als ik 69 ben, word ik gewezen op mijn beperkingen. Ben ik 49, dan koop ik een nieuw huis en rijd ik met een andere auto. Als ik op Tinder zet dat ik 69 ben, dan krijg ik geen respons. Ben ik 49, met die kop van mij, dan zit ik in een gunstige positie.”

“Het is echt een kwestie van vrije wil”, betoogde Ratelband tijdens de zitting die zo’n drie kwartier duurde. “Nu word ik gediscrimineerd en daar voel ik me niet goed bij.”

“Voor wie hebben uw ouders gezorgd?”

De rechter reageerde sceptisch op zijn opmerkelijk verzoek. Er bestaat immers helemaal geen wettelijke basis voor. En hoe moet dan met de twintig jaar waarin Ratelband feitelijk wel al bestond, maar voor zijn gevoel nog niet? “Voor wie hebben uw ouders dan gezorgd? Wie was dat kleine jongetje toen?”

Ratelband benadrukte dat zijn ouders niet meer in leven zijn en dat hij hen dus geen verdriet meer kan doen. Daarnaast wezen hij en zijn advocaat op het feit dat er geen negatieve aspecten aan de wijziging zouden zitten: Ratelband hoeft dan zelfs geen pensioen meer te ontvangen, want dat wil hij niet. “Dat geeft me het gevoel dat ik afgedaan heb.” Pas over een kleine 20 jaar zou hij er opnieuw aanspraak op kunnen maken.

Pionier

Ratelband ziet zichzelf ook als pionier voor de “duizenden mensen die via sociale media hun steun betuigd hebben”. “Als mijn verzoek ingewilligd wordt, zullen velen mijn voorbeeld volgen”, klonk het.

De aanwezige ambtenaren uit Arnhem vielen echter uit de lucht: nog nooit had een inwoner zich aan het loket van het stadhuis gemeld met de vraag om zijn of haar geboortedatum te veranderen.

In één opzicht kreeg Ratelband wel gelijk van de rechtbank: vroeger zou het ondenkbaar geweest zijn dat het geslacht van een Nederlander aangepast kon worden in het paspoort. De schriftelijke uitspraak volgt over uiterlijk vier weken.