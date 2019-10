Rapport over zware brand Grenfell Tower: “Brandweer wachtte te lang met evacuatie” 72 mensen kwamen om het leven, onder wie 19 kinderen ttr

29 oktober 2019

10u59

Bron: The Telegraph, The Guardian 0 In een langverwacht rapport over de brand in de Grenfell Tower wordt de Londense brandweer zwaar bekritiseerd. In de vlammenzee in juni 2017 kwamen 72 mensen om het leven, onder wie 19 kinderen. Volgens onderzoekers had dat aantal lager kunnen liggen als het appartementsgebouw eerder was ontruimd, zo berichten Britse media vandaag.

Het brandweerkorps was slecht voorbereid op de grote brand, luidt de conclusie van het rapport dat maar liefst duizend pagina’s telt. Er zouden ook verkeerde besluiten genomen zijn, zo had het besluit tot ontruiming van het 24 verdiepingen tellende gebouw ruim een uur eerder genomen moeten worden. De korpschef wachtte bijna twee uur met het bevel om de brandende toren te evacueren. Tientallen bewoners werden aanvankelijk geadviseerd in hun flat te blijven.

In het rapport wordt ook de commissaris van het korps, Dany Cotton, bekritiseerd. Cotton stelde na de ramp dat ze niet anders gehandeld zou hebben, terwijl de brandweer wist dat de Grenfell Tower een verhoogd risico op brand liep. De oorzaak van de brand was een kortsluiting in een koelkast op de vierde verdieping van de sociale woontoren. Door de gevelbekleding met een plastic binnenkant konden de vlammen zich snel verspreiden. Volgens de onderzoekers wijst Cottons uitspraak op een “opmerkelijke ongevoeligheid”.

“Het brandweerkorps van Londen is een instituut dat het risico loopt om niet te leren van de brand in de Grenfell Tower”, benadrukt oud-rechter Martin Moore-Bick die het onderzoek leidde. Hij bekritiseert vooral het bestuurlijke niveau, want de individuele daden van de brandweermannen wijzen volgens hem op “uitzonderlijke heldhaftigheid”.

Britse media kregen slechts enkele delen van het rapport in handen. Een woordvoerder van het korps wil voorlopig nog niet reageren, omdat morgen pas het volledige document wordt gepresenteerd. Er werden honderden ooggetuigen geïnterviewd voor het onderzoek, onder wie 35 overlevenden en 88 brandweermannen en -commandanten.

Het duurde zestig uur voor de vlammenzee volledig geblust was. Het was het dodelijkste incident in Londen sinds de Tweede Wereldoorlog.