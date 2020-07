Rapport over mogelijke Russische inmenging in Verenigd Koninkrijk verschijnt morgen AW

20 juli 2020

22u04

Bron: Belga 0 Een langverwacht rapport over mogelijke Russische inmenging in het Verenigd Koninkrijk bij onder andere de referendumcampagne die tot de brexit heeft geleid, zal morgen worden vrijgegeven. Dat heeft de bevoegde parlementscommissie bekendgemaakt.

Het 50 pagina's tellende rapport onderzoekt de activiteiten van Rusland en moet klaarheid geven over vermoedens van Russische inmenging bij het brexitreferendum.



De relatie tussen Londen en Moskou is immers gespannen. Het Verenigd Koninkrijk beschuldigde "Russische actoren" vorige week nog van inmenging in de campagne voor de parlementsverkiezingen van afgelopen december. Het claimt ook dat de Russische inlichtingendiensten achter de computeraanvallen zitten in onderzoek naar een vaccin tegen het coronavirus. Het Kremlin verwierp deze beschuldigingen ten stelligste.

De parlementscommissie startte in november 2017 een onderzoek en bezorgde dat rapport midden oktober aan de premier. De regering besliste begin november om het rapport niet vrij te geven voor de parlementsverkiezingen van december. Toen kwamen de conservatieven van premier Boris Johnson als winnaar uit de bus.

Johnson gaf volgens zijn woordvoerder recent groen licht voor de publicatie van het rapport. Dat moest "zo snel mogelijk" gebeuren, op het moment dat de nieuwe leden van de commissie waren genomineerd.

Het rapport wordt om 10.30 uur lokale tijd (11.30 uur Belgische tijd) gepresenteerd in het parlement.