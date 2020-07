Rapport over mogelijke Russische inmenging in Groot-Brittannië krijgt groen licht kv

09 juli 2020

19u22

Bron: Belga 0 Een rapport over mogelijke Russische inmenging in de Britse politiek, waar reikhalzend naar uitgekeken werd, heeft vandaag groen licht gekregen van premier Boris Johnson. Hij wil dat het “zo snel als mogelijk” gepubliceerd wordt. Dat meldt zijn woordvoerder.

De parlementscommissie Inlichtingen en Veiligheid (ICS) boog zich over de Russische activiteiten in Groot-Brittannië, onder meer over mogelijke inmenging bij het brexitreferendum van 2016. Dat leverde een gevoelig rapport op van goed 50 pagina’s.

In december vorig jaar kon het rapport niet gepubliceerd worden, omdat de commissie in aanloop naar de parlementsverkiezingen ontbonden werd. Verwacht wordt dat de commissie tegen volgende week opnieuw samengesteld zal zijn.



De voorzitter van de vorige commissie, Dominc Grieve, had laten weten dat het rapport half oktober aan de premier werd overhandigd. Het onderzoek van de commissie was in november 2017 van start gegaan.