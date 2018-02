Rapport onthult walgelijk misbruik aan prestigieuze universiteiten Australië: 'sperma-shampoo', wijn drinken uit broek medestudenten, aanrandingen Karen Van Eyken

28 februari 2018

13u45

Bron: ABC News, Business Insider, The Guardian 10 Sadistische ontgroeningsrituelen die elke verbeelding tarten, zijn schering en inslag aan prestigieuze Australische universiteiten. Dat blijkt uit een 200 pagina's dik rapport dat het schokkende misbruik blootlegt, gepleegd door een machtige kliek oudere studenten.

Afgelopen maandag verscheen het rapport met als titel 'The Red Zone' van de organisatie 'End Rape On Campus' (EROC). Het beslaat gegevens van de 12 meest gerenommeerde universiteiten van Australië en laat studenten aan het woord die de walgelijke gebruiken hebben moeten ondergaan en daar nog steeds de littekens van dragen.

In de afgelopen vijf jaar zijn er 153 voorvallen van verkrachtingen en seksueel misbruik aan de politie gemeld. Maar de meeste slachtoffers durven het niet aan om klacht in te dienen en hullen zich in stilzwijgen, meldt het rapport. Het is dus nog maar het topje van de ijsberg. Vier op de vijf slachtoffers dient geen klacht in.

De gevaarlijke eerste week

De eerste week aan de universiteit blijkt de meeste gevaarlijke voor vrouwelijke studenten, zo stelt het rapport. Ongeveer 12 procent van de aanrandingen en pogingen tot seksueel misbruik vindt in die week plaats.

Sommige rituelen houden in dat mannelijke studenten moeten masturberen in shampooflessen die toebehoren aan jonge studentinnen. De studentes in kwestie zijn zich van geen kwaad bewust en wassen hun lokken met de 'sperma-zeep'.

Douchen houdt risico's in

Over het algemeen blijkt douchen voor jonge vrouwen op de campus sowieso een risicovolle onderneming. Veel studentes melden dat ze worden gefilmd en gefotografeerd door mannelijke studenten tijdens het douchen.

Een jonge studente vertelt dat zij samen met andere studentes gedwongen werd om wijn te drinken uit de onderbroek van haar mannelijke collega's. In het studentenhuis stonden de mannelijke bewoners allemaal op een rij. In hun ondergoed zat een zak wijn en een rietje. De meisjes moesten al knielend uit de 'zak' drinken met behulp van het rietje dat uit de onderbroek kwam piepen.

Een andere student beschrijft dat er tijdens de eerste weken bepaalde feestjes plaatsvinden waarbij studentes gedwongen worden hun bovenkleding uit te doen wanneer een bepaald lied weerklinkt. De mannelijke studenten vormen dan een cirkel om hen heen, zodat ze de dansvloer zeker niet kunnen verlaten alvorens ze hun topje hebben uitgedaan.

"Wie weigert deel te nemen aan dergelijke activiteiten, wordt gepest of uitgesloten", luidt het.

Task force

Het rapport beveelt aan om een nationale task force op te richten om seksueel misbruik aan de Australische universiteiten te onderzoeken. De regering moet nagaan of sadistische ontgroeningspraktijken niet juridisch kunnen vervolgd worden in de toekomst.

"Deze schokkende rituelen zijn een ware epidemie", concludeert het rapport. "Het stelselmatig vernederen van nieuwelingen en hen stante pede onderaan de sociale ladder plaatsen, is een uiterst schadelijk proces."