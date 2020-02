Rapport luidt opnieuw alarmbel over situatie vluchtelingen op Griekse eilanden: vrouwen en meisjes verhoogd risico seksueel geweld YV

27 februari 2020

10u26

Bron: Belga 0 De humanitaire organisatie Refugees International trekt in een rapport opnieuw aan de alarmbel over de problematische situatie voor asielzoekers op de Griekse eilanden. De organisatie roept zowel de Griekse regering als de Europese Unie op dringend hun verantwoordelijkheid op te nemen, in het bijzonder wat de bescherming van vrouwen en niet-begeleide minderjarigen betreft.

De kritische rapporten van hulporganisaties en ngo’s stapelen zich al langer op. De situatie voor asielzoekers op de Griekse eilanden is erg problematisch, zeker nu Griekenland voor asielzoekers eerder een gastland dan een korte tussenstop op weg naar Europa is geworden.

“Griekenland heeft consequent bewezen dat het niet geschikt is voor die rol”, zegt Refugees International in een nieuw rapport. Zeker voor de 20.000 vrouwen, meisjes en niet-begeleide minderjarigen op de eilanden Lesbos, Chios en Samos is de situatie problematisch en risicovol. Zo lopen de vrouwen en meisjes bijvoorbeeld een verhoogd risico op seksueel geweld. Voor de niet-begeleide minderjarigen is er dan weer een verhoogde kans dat ze slachtoffer worden van mensenhandel of andere vormen van uitbuiting.

Betere opvang

Daarom dringt de humanitaire organisatie onder meer aan op extra hulpverleners, niet alleen medische professionals, maar ook maatschappelijk werkers, psychologen, advocaten en vertalers. Refugees International vraagt de Griekse autoriteiten ook een einde te maken aan het ‘containment’ beleid, waarbij asielzoekers niet van de eilanden naar het Griekse vasteland mogen reizen, waar de omstandigheden relatief beter zijn. Nu zijn de asielzoekers gedwongen op de eilanden te blijven, waar het in de opvangfaciliteiten vaak zelfs ontbreekt aan basisvoorzieningen en aan elementaire medische en psychosociale zorgen.

“De opvangcentra zijn nu al overbevolkt, ongezond en onveilig. Ze zijn gebouwd voor 5.400 personen, maar er zitten nu al meer dan 42.000 mensen. Ze zitten dus 800 procent boven hun capaciteit”, zo staat te lezen in het rapport.

Volgens Refugees International is Griekenland er ondanks de 2 miljard euro van de Europese Unie niet in geslaagd het hoofd te bieden aan de uitdagingen. “De middelen hebben er niet gezorgd voor betekenisvolle verbeteringen in de opvang van mensen die op de vlucht zijn”.

Algemene staking

Gisteren werd op de Griekse eilanden Lesbos, Chios en Samos nog een algemene staking georganiseerd uit protest tegen de bouw van nieuwe vluchtelingenkampen. De inwoners van de eilanden zeggen dat ze “hun eilanden terug willen”. De bewoners vragen ook aan Athene om de vluchtelingen over te brengen naar het Griekse vasteland.

De regering van de conservatieve partij Nea Dimokratia (ND), onder leiding van premier Kyriakos Mitsotakis, heeft de asielprocedure in Griekenland versneld en wil nieuwe registratie- en terugstuurkampen openen op de eilanden in het oosten van de Egeïsche Zee.