Rapport impeachment-onderzoek volgende maand verwacht

26 november 2019

03u30

Bron: Belga 0 Adam Schiff, de Democratische voorzitter van de inlichtingencommissie in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden die het impeachment-onderzoek tegen Donald Trump leidt, heeft vandaag gezegd dat hij zijn rapport in december zal overmaken. Daarmee wordt de weg vrijgemaakt voor de volgende fase van de procedure.

Na de openbare hoorzittingen met twaalf getuigen in de hoofdrollen en een tiental getuigenverklaringen achter gesloten deuren bereiden de bevoegde commissies van het Huis van Afgevaardigden een rapport voor dat alle tot hiertoe verzamelde bewijzen bundelt", schrijft Schiff in een mededeling aan zijn fractie.

De tekst zal binnenkort aan de gerechtelijke commissie worden overgemaakt. Het is die commissie die vervolgens, op basis van het rapport, moet bepalen welke aanklachten Trump ten laste kunnen worden gelegd in het Congres.

Adam Schiff zei voorts dat er sprake is van een "duidelijk en moeilijk te weerleggen bewijs" van de "wandaden van de president. "Er moet nu worden beslist of dit gedrag verenigbaar is met de presidentiële functie en of de grondwettelijke afzettingsprocedure gerechtvaardigd is", vervolgde hij.