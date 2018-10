Rapper laat nep-Melania strippen voor president in videoclip. Witte Huis reageert woedend Suzanne Borgdorff

Bron: AD.nl 23 Het team van First Lady Melania Trump heeft woedend gereageerd op een videoclip van de Amerikaanse rapper T.I., waarin een vrouw die zich als Melania voordoet uit de kleren gaat. De nep-Melania eindigt naakt op het bureau van de president.

T.I. (echte naam Clifford Harris) deelde de korte video met het bijschrift 'Dear 45, I Ain’t Kanye' zaterdag via zijn social media-kanalen, een dag nadat zijn collega Kanye (Ye) West president Donald Trump had bezocht.

In de clip, die zijn nieuwe album Dime Trap moet promoten, doet de rapper zich voor als een geheim agent die president Trump ziet vertrekken in zijn helikopter. Vervolgens neemt hij plaats achter het bureau in de Oval Office, waar een dame die Melania nadoet haar groene legerjas (met het opschrift ‘I really don’t care, do u?’) uitdoet en op de desk klimt.



Stephanie Grisham, die namens Melania de woordvoering doet, spreekt van walgelijke beelden. “Hoe kan dit geaccepteerd worden? Boycot T.I.'', roept ze via Twitter op. Ook retweet ze een uitspraak van presentatrice Jedidiah Bila, die zich afvraagt waar de vrouwengroeperingen 'in deze' blijven. “Slapen ze? Newsflash: Trump is onze president en Melania onze First Lady. Geen enkele hoeveelheid verontrustend gedrag dat door celebrities wordt benadrukt, kan dat veranderen'', aldus Bila. Tegen CNN spreekt Grisham van een respectloze actie. “Dit soort vulgaire aanvallen versterken alleen de verdeeldheid en vooringenomenheid in ons land. Het moet echt stoppen.”

