Rapper Kanye West al in verschillende staten op stembiljet voor presidentsverkiezingen VS KVDS

17 augustus 2020

23u27

Bron: AP, The Hill 2 De Amerikaanse rapper Kanye West (43) zou al in verschillende staten met succes zijn kandidatuur hebben ingediend voor de presidentsverkiezingen van november in de VS. Onder meer in Arkansas, Oklahoma, Colorado en nu ook Utah zou ze weerhouden zijn. In Wisconsin wordt ze aangevochten nadat onregelmatigheden ontdekt werden in de lijst met handtekeningen die ervoor nodig zijn. Onder meer ‘Mickey Mouse’ zou die ondertekend hebben.

Hoewel West de deadline voor een eventuele kandidatuur miste in verscheidene staten, zou hij er in een aantal toch in geslaagd zijn om zijn naam op de stembiljetten te krijgen.

Onafhankelijke kandidaat

Maandag bevestigde een officiële bron die betrokken is bij de organisatie van de verkiezingen in de staat Utah dat de naam van West daar op het stembiljet zal verschijnen als onafhankelijke kandidaat. De rapper vulde het nodige papierwerk in en verzamelde 1.000 handtekeningen van stemgerechtigde kiezers die nodig zijn. Maandag was daarvoor de deadline.



De Democratische partij vecht zijn kandidatuur in de staat Wisconsin dan weer aan. Volgens de partij was West te laat bij het binnenbrengen van de nodige handtekeningen en stonden er namen tussen zoals Mickey Mouse en die van de Democratische senator Bernie Sanders. Sanders bevestigde zondag expliciet dat hij geen handtekening had ingediend voor West.

West kondigde vorige maand aan dat hij dit jaar een gooi wilde doen naar het Witte Huis. Hij was altijd een rabiate aanhanger van Trump, maar vertelde dat hij met Trump gebroken had. Op 15 juli diende hij de nodige papieren in bij de Federale Kiescommissie.

Verwacht wordt dat hij met zijn kandidatuur zwarte kiezers kan weghalen bij de Democratische kandidaat Joe Biden en zijn running mate Kamala Harris.

