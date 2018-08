Rapper doodgestoken in Londen ADN

02 augustus 2018

23u31

Bron: ANP 0 In Londen is een rapper doodgestoken. De 23-jarige Siddique Kamara, alias Incognito, werd vlakbij zijn huis aangevallen. Twee anderen raakten gewond. Twee mensen werden gearresteerd.

Incognito was lid van de rapgroep Moscow 17. Een andere jongen uit die groep werd in mei doodgeschoten, op dezelfde plek als Incognito. Hij was 17 jaar oud.

Moscow 17 maakt drill, een vorm van rap die verwant is aan gangstarap. De rapgroep heeft een langlopende ruzie met Zone 2, een andere rapgroep uit een aangrenzende wijk. De rappers plaatsen beledigende nummers over elkaar op YouTube. Die video's worden miljoenen keren bekeken.



Incognito was zelf ook geregeld met justitie in aanraking gekomen. Vorig jaar werd hij aangeklaagd voor de moord op de broer van een Zone 2-lid, maar hij werd daarvan vrijgesproken. Het is niet bekend of Zone 2 in verband wordt gebracht met het doodsteken van Incognito.

Londen wordt geteisterd door steekpartijen. Incognito is al de 91e persoon die dit jaar is vermoord in de Britse hoofdstad.