Rapper deelt livestream van zijn achtervolging, sterft door politiekogels

09 september 2019

17u53

Bron: Minneapolis Star Tribune 0 Een Amerikaanse rapper heeft zijn eigen Facebook-livestream niet overleefd. Agenten schoten Brian Quinones (30) neer na een achtervolging in Edina nabij de noordelijke grootstad Minneapolis (Minnesota). Volgens de politie kwam de rapper die de artiestennaam Blessed The MC gebruikte, op de politiemensen toegelopen met een groot mes. De livestream bleef na de schoten nog anderhalf uur doorlopen.

Een politiepatrouille zag zaterdagavond hoe de man door het rood reed en weigerde te stoppen. Het leidde tot een achtervolging waarbij Quinones meermaals politiebevelen negeerde. Dat was volgens lokale media ook te zien in de (inmiddels verwijderde) livestream die Quinones al rijdend begon uit te zenden.



In de achterruit waren de flitslichten van het politievoertuig duidelijk waarneembaar. De dertiger zet enkele minuten later zijn voertuig plots aan de kant en stapt uit met wat op een groot mes lijkt. De agenten openen meteen het vuur. Volgens de krant Minneapolis Star Tribune schoot de politie vijf keer en herhaalde ze dit na enkele seconden nog eens.



Is hier sprake van een ‘suicide by cops’, een einde aan je leven laten maken door een politiekogel? Feit is dat Quinones luttele minuten voor de aanvang van de livestream de status-update ‘so sorry’ (‘het spijt me’) op zijn profiel zette. Komt nog bij dat hij nog uren eerder een volledig album met dertien nummers op het platform Soundcloud deelde.



In reacties op sociale media zeggen fans onomwonden dat ze twijfelen aan de politieversie van de feiten. Op zondag kwamen zo’n 175 mensen samen op de plek waar de ordediensten de kogels afvuurde. De man die aan de kost kwam als kapper, laat een vrouw en kind na.



Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

