Rapper A$AP Rocky moet in voorhechtenis blijven PVZ

05 juli 2019

18u03

Bron: AFP 0

Een Zweedse rechtbank heeft vandaag geoordeeld dat rapper A$AP Rocky in voorlopige hechtenis moet blijven omdat het risico op vluchten reëel is. De New Yorkse rapper was betrokken bij een vechtpartij in Stockholm en wordt beschuldigd van mishandeling. Donderdag eiste de Zweedse procureur om de aanhouding van de vier betrokken personen te verlengen tot twee weken. Dat wordt nu bevestigd.

"Ik begrijp echt niet waarom de rechtbank tot deze conclusie komt, hij is natuurlijk een zeer beroemde artiest, maar hij zou graag later terugkomen op het proces", zei Henrik Olsson Lilja, de Zweedse advocaat van A$AP Rocky. Olsson Lilja gaf al aan in beroep te zullen gaan.

A$AP Rocky, wiens echte naam Rakim Mayers is, werd eerder deze week met drie andere mensen van zijn entourage opgepakt na een vechtpartij in de Zweedse hoofdstad. Er verscheen ook een video online waarin te zien is hoe de rapper en verschillende andere personen een jongen op de grond gooien en hem in elkaar slaan. Een van de vier beklaagden, een bodyguard, werd eerder deze week vrijgelaten.

Binnen twee weken zal de procureur een verzoek kunnen indienen om de populaire zanger al dan niet nog langer aan te houden.

De rapper moest noodgedwongen al enkele concerten afzeggen. Woensdagavond werd hij in Noorwegen verwacht en donderdag in Polen. Hij stond ook ingepland voor een optreden in Dublin deze vrijdag en in Londen zondag op het Wireless festival.