Rapper (19) trekt naar rivaal, vergist zich van appartement en schiet meisje (9) dood mvdb

16 augustus 2019

22u25

Bron: Fox4 - CBSLocal 8 Een verbale muzikale afrekening heeft in de Texaanse stad Dallas onrechtstreeks tot de dood van een negenjarig meisje geleid. Rapper Tyrese Simmons (19) pikte het niet dat hij ‘gedist’ werd in een rapnummer van een rivaal. De man ging bij hem verhaal halen, vergiste zich van appartement en beschoot zo Brandoniya Bennett. Het meisje overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Simmons, die de artiestennaam ‘Lul (jawel, red.) Reese’ gebruikt, lag volgens de politie al langer in conflict met zijn beoogde doelwit, een rivaliserende rapper. Zijn naam is niet bekendgemaakt.



De twee maakten elkaar het leven zuur op sociale media . Een recent op internet verspreide ‘disstrack’ (diss: Engels voor belediging, red.), een rapnummer waarin iemand met de grond gelijk wordt gemaakt, was de spreekwoordelijke druppel. Het leidde ertoe dat Simmons woensdagnamiddag gewapend naar een appartementsgebouw in stadsdistrict Old East Dallas trok.



‘Lul Reese’ eiste dat zijn rivaal de deur zou openen. Die weigerde. Toegesnelde buren vroegen de rapper te vertrekken. Hij deelde mee dat hij het hier niet bij zou laten en terug zou keren. Zijn rivaal verschool zich volgens lokale media in een ander appartement in afwachting van de terugkomst. Simmons dook effectief enige tijd later opnieuw op. Hij liep naar de achtkerkant van het gebouw en nam vanaf daar een flat onder vuur. Hij beschoot de verkeerde woonst. De kogels raakten Brandoniya. Het meisje zat in een zetel toen ze onder vuur werd genomen.



Een toegesneld politievoertuig bracht haar nog naar het ziekenhuis, waar ze korte tijd later overleed. Volgens de politie kenden dader en slachtoffer elkaar niet. Simmons die in maart een videoclip op YouTube zette, heeft zich na de feiten zelf bij de politie aangegeven. Hij is aangeklaagd voor moord en zit in de cel. Vrienden van Brandoniya’s alleenstaande moeder hebben donderdag een GoFundMe-crowdfundingpagina in het leven geroepen om haar financieel bij te staan bij de uitvaartkosten. Tot nu toe is bijna 4.000 dollar ingezameld.