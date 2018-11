Ramptoestel Lion Air had zelfde probleem op vier laatste vluchten David van der Heeden

Bron: AD.nl 0 De vrijwel nieuwe Boeing 737 MAX 8 van Lion Air, die vorige week in de Javazee stortte, blijkt op zijn vier laatste vluchten een euvel met de luchtsnelheidsmeter te hebben gehad. Een dag voor de fatale vlucht, waarbij alle 189 inzittenden om het leven kwamen, speelde hetzelfde mankement op.

Vlucht JT610 van de Indonesische maatschappij Lion Air stortte kort na het opstijgen neer. Zoeken op zee bracht al snel aan het licht dat niemand de crash had overleefd.

Daags na de crash, die de op één na zwaarste vliegramp van het land is, bleek dat het toestel al onregelmatig vloog. Er was sprake van een ‘technisch probleem’ en passagiers vertelden na afloop ‘doodsangsten’ te hebben uitgestaan. Ook nadat de storing was verholpen. Edward Sirait, directeur van Lion Air, erkende dat er technische mankementen waren gemeld aan de 737 MAX 8, maar dat die volgens de richtlijnen waren opgelost. Gegevens van vliegtuigtracker FlightRadar24 lieten echter eenzelfde verloop van de laatste vlucht zien.

Data van vluchtrecorder

Uit de laatste data die vlucht JT610 verstuurde, blijkt dat het toestel met een vaart van zo’n 600 kilometer per uur neerstortte. Nabestaanden vragen zich, gevoed door de online geruchten, af of de Lion Air Boeing na de dramatische vlucht van zondag nog wel had mogen opstijgen.



Donderdag traceerden reddingswerkers één vluchtrecorder van het toestel. Uit het eerste onderzoek blijkt nu dat de Boeing op de vier laatste vluchten te kampen had met dezelfde storing, zo verklaarde het hoofd van het nationale verkeersveiligheidscomité Soerjanto Tjahjono vandaag.

‘Hetzelfde mankement’

“Nadat we de zwarte doos openden, bleek inderdaad dat er een technisch probleem met de luchtsnelheid, oftewel de snelheid van het toestel, is geweest.” Volgens Tjahjono was ook op de twee vluchten voor zondag sprake van hetzelfde mankement, blijkt uit de data.



“De geruchten die op sociale media circuleren zijn zo groot, dat we hier vandaag willen ophelderen dat er zich tijdens vier vluchten een probleem met de luchtsnelheidsmeter heeft voorgedaan”, sprak de voorzitter op een persconferentie. Volgens experts is het nog te vroeg om uitspraken te doen over de oorzaak van de crash.



Tjahjono bevestigde verder dat de informatie van de vluchtrecorder overeenkomt met de berichten dat het toestel onregelmatigheden vertoonde in hoogte en snelheid tijdens de rampvlucht. Vandaag is de zoektocht naar lichamen en de tweede zwarte doos hervat.

