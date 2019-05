Rampmijn Nieuw-Zeeland na 9 jaar weer open: zoektocht naar lichamen kan starten KVDS

21 mei 2019

08u36

Een Nieuw-Zeelandse kolenmijn waar tientallen mensen om het leven kwamen, is na bijna negen jaar heropend. Dat betekent dat experts op zoek kunnen gaan naar de lichamen van slachtoffers en verder onderzoek kunnen instellen naar de oorzaak van de ramp.

In de Pike River Mine vond op 19 november 2010 een serie explosies plaats. Daarbij vielen 29 doden. Tot woede van nabestaanden werden de lichamen van de mijnwerkers nooit geborgen. De overheid besloot dat vanwege zorgen over de veiligheid niemand meer naar binnen mocht.

Nabestaanden

Nabestaanden waren vanmorgen aanwezig bij de heropening van de mijn. Anna Osbourne, die haar echtgenoot verloor bij de ramp, noemde het “ongelofelijk emotioneel” om te zien hoe voor het eerst in jaren weer licht in de donkere tunnel scheen, nadat de deuren waren heropend.





Voor de operatie om de lichamen te bergen en de oorzaak van de ramp te zoeken is ruim 21 miljoen euro uitgetrokken. Volgens eerste minister Jacinda Ardern kan die operatie “een aantal weken of maanden” duren. (lees hieronder verder)

Een eerdere poging om de mijn opnieuw te openen op 2 mei werd afgebroken nadat onverklaarbare hoge zuurstofniveaus waren gemeten in de mijn. In een methaanrijke omgeving kan dat leiden tot explosies. Het is nog onduidelijk wat de hoge meting veroorzaakte, maar er wordt vanuit gegaan dat het lag aan een lekkend testbuisje.