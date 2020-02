Ramkrakers maken voor meer dan miljoen buit bij juwelier in München ADN

03 februari 2020

16u12

Bron: Belga 1 Dieven hebben bij een ramkraak bij een juwelier in de Duitse stad München voor meer dan een miljoen euro buitgemaakt. Dat heeft een politiewoordvoerder vandaag bekendgemaakt.

Minstens drie lieden reden afgelopen nacht met een auto in op het uitstalraam van een juwelier. Het alarm ging af en de politie kwam even later aan. Maar toen waren de vogels al gaan vliegen met een andere wagen. Op een paar minuten tijd hebben de dieven talrijke uitstalkasten kunnen openbreken en vooral uurwerken kunnen meenemen. Goed voor een buit van meer dan een miljoen euro dus.

