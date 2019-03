Ramen met horizontale tralies en drie lagen beveiliging: de vernieuwde gevangenis waar de Australische terrorist vastzit jv

20 maart 2019

13u07

Bron: New Zealand Herald, news.com.au 0 De extreemrechtse terrorist die in Christchurch 50 mensen doodschoot, is meer dan waarschijnlijk overgevlogen naar de enige gevangenis van Nieuw-Zeeland met maximale beveiliging, die van Auckland op het Noordereiland. De gevaarlijkste criminelen van het land komen dáár terecht. Recent nog werd er ruim 185 miljoen euro in moderniseringswerken gepompt. De Australische massamoordenaar zou in de nieuwe, zwaar bewaakte vleugel ondergebracht zijn.

De gevangenis van Auckland is bij vele Nieuw-Zeelanders sinds 1968 bekend als de Paremoremo-gevangenis of kortweg ‘Parry’. Het is de enige van het land die een vleugel met maximale beveiliging heeft. Naar alle waarschijnlijkheid zit nu ook de 28-jarige Australische massamoordenaar Brenton Tarrant daar nu in een cel, de terrorist wiens naam de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern naar eigen zeggen nooit zal uitspreken. Haar voornemen past in de tactiek om de man het forum en de roem te ontzeggen die hij met zijn terreurdaden in Christchurch wou verkrijgen.

In dat kader blijft ook de terrorist zelf verstoken van toegang tot alle mogelijke media: televisie, internet, kranten en radio. Hij wordt vastgehouden in een isoleercel van 2,9 op 3,1 meter in een nieuwe vleugel, volgens een regime naar de Nieuw-Zeelandse gevangeniswetten. Het gebouw huisvest 260 van de in totaal 680 gevangenen. Tarrant staat er 24/7 onder toezicht, mag geen bezoek ontvangen. De ramen hebben drie lagen beveiliging, de omheining zelfs vijf, ook elektrische. Het glas achter de horizontale tralies - een primeur - is bestand tegen een onophoudelijke “aanval” van 16 uur. De veiligheidsdeuren gaan open via een vingerafdrukscanner en het toegangsgebouw heeft hartslagdetectoren. Alle materiaal is zo gemaakt dat gedetineerden zichzelf er niet mee kunnen verwonden. De bedden van zwaar staal zijn verankerd. De meeste cellen hebben een eigen toilet en douche.

Tegelijkertijd wil de nieuwe vleugel inzetten op rehabilitatie en op de mentale gezondheid van de gevangenen. Zo werd er een ‘zintuigen prikkelende’ tuin aangelegd, met rotsen, inheemse planten en watergeluiden. Gedetineerden kunnen ook onder meer yogalessen volgen. Maar het is niet gezegd dat al die faciliteiten ook voor de Australische terrorist zullen zijn weggelegd.

Alles is erop gericht dat de cipiers een cel alleen maar in allerhoogste nood zouden moeten betreden. Maar toch is de gevangenis van Auckland niet vrij van geweld. Sinds oktober vorig jaar raakten er in de nieuwe vleugel al vijf cipiers gewond. In december kregen de bewakers het nog erg hard te verduren, maar ook hun eigen gewelddadige reactie kreeg kritiek. Volgens de cipiersvakbond houden de gedetineerden wedstrijdjes om in een maand tijd zoveel mogelijk bewakers te verwonden.

“Een van de grootste uitdagingen is om de gevangenen van elkaar gescheiden te houden”, zei directeur Andy Langley vorig jaar in de New Zealand Herald. “We hebben hier erg gevaarlijke individuen die een gevaar vormen voor elkaar én voor het personeel. Tegelijkertijd moet je kunnen blijven bewegen tussen de verdiepingen.” Technologie moet daarbij helpen. “Het personeel zal biometrische gegevens kunnen gebruiken”, verwees Langley naar de vingerafdrukscanners. Een ander snufje is hartslagherkenning aan de ingang van het complex om gevangenen op te sporen die toch proberen te ontsnappen. De gedetineerden worden ook constant gemonitord met camera’s.