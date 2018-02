Ramaphosa verkozen tot nieuwe president van Zuid-Afrika TTR

15 februari 2018

13u49

Het Zuid-Afrikaanse parlement heeft vandaag Cyril Ramaphosa tot nieuwe president verkozen, daags nadat Jacob Zuma (75), door schandalen achtervolgd, met onmiddellijke ingang was opgestapt als staatshoofd. Oud-syndicalist Ramaphosa (65) draagt de hoop van veel Zuid-Afrikanen op zijn schouders. Zijn aanstelling werd alom verwacht.

De verkiezing van de zakenman, die sinds 2014 plaatsvervanger was van Zuma, was haast ceremonieel. Ramaphosa was immers de enige kandidaat voor het presidentschap. Hij bekleedt de functie voorlopig tot 2019, wanneer er nieuwe presidentsverkiezingen worden gehouden.

Twee belangrijke oppositiepartijen, de Strijders voor Economische Vrijheid (EFF) en de Democratische Alliantie (DA), weigerden niettemin voor de voorzitter van het Afrikaans Nationaal Congres (ANC) te stemmen. Leden van de EFF verstoorden de zitting en gingen uiteindelijk naar buiten.

Beleid

Speerpunten van zijn beleid worden de aanpak van corruptie, het herstellen van de economische groei en het wegnemen van de raciale spanningen in het land. Naar verwachting spreekt Ramaphosa morgen voor het eerst het land uitgebreid toe.

In de Zuid-Afrikaanse pers gaat het vooral over het gevoel van opluchting die in het land heerst na het aftreden van Zuma. "De lange nachtmerrie is eindelijk over", kopte nieuwssite Daily Maverick.

Politiek verleden

Geboren in Soweto, Johannesburg, in 1952 speelde Ramaphosa een grote rol in de stichting van het machtige Congres van Zuid-Afrikaanse Vakbonden. Als secretaris-generaal van het ANC was hij begin jaren negentig lid van het team dat over het beëindigen van de Apartheid onderhandelde en een nieuwe grondwet voor het land opstelde.

Hij zou de opvolger worden van Nelson Mandela, de eerste president van Zuid-Afrika na de afschaffing van de Apartheid. Maar de post ging uiteindelijk naar Thabo Mbeki.