Raketten over en weer geschoten tussen Israël en Gaza KVE

08u11

Bron: Belga 1 EPA Ook nabij de grensposten was het onrustig Het conflict tussen Israël en milities op de Gazastrook is afgelopen nacht verder geëscaleerd. Voor de eerste keer sinds de nieuwe opflakkering van geweld, vorige week, werd vanuit Palestijns gebied een verder reikende raket op Israël afgevuurd.

Het Israëlisch raketafweersysteem Iron Dome heeft de raket, die in de richting van de stad Asjkelon vloog, kunnen afweren, bevestigde een legerwoordvoerder in Tel Aviv. Als vergelding voerde het Israëlische leger aanvallen uit op stellingen van de radicaal-islamistische Hamas in het noorden van de Gazastrook, aldus nog het leger.

Israël houdt Hamas verantwoordelijk voor de aanvallen vanuit de Gazastrook.

Gisteravond al werden vanuit de Gazastrook raketten afgeschoten, die werden beantwoord met Israëlische artillerie-aanvallen op het zuiden van de Gazastrook.

In de nacht van vrijdag op zaterdag kwamen bij Israëlische luchtaanvallen twee Palestijnen om.

Aanleiding voor het nieuwe geweld is de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël.