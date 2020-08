Raketten ingeslagen in Kaboel op 101e verjaardag Afghaanse onafhankelijkheid

NLA

18 augustus 2020

11u28

Bron: Belga

0

In de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn vandaag, op de Onafhankelijkheidsdag, verschillende raketten ingeslagen. Een aantal raketten is terechtgekomen in de buurt van het presidentieel paleis en het ministerie van Defensie. Zo'n tien mensen raakten gewond, onder wie vier kinderen.