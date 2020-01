Raketten afgevuurd op Iraakse luchtmachtbasis met ook Amerikaanse militairen HR

12 januari 2020

17u47

Bron: Belga, ANP 0 Buitenland Meerdere Katyusha-raketten en mortiergranaten zijn vandaag ingeslagen op een Iraakse luchtmachtbasis op zo’n 80 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bagdad. Dat is vernomen van Iraakse militaire bronnen en de politie. Drie Iraakse soldaten raakten gewond. Zij bewaakten de toegang tot de luchtmachtbasis. Wie achter de aanval zit, is voorlopig onduidelijk.

Op de luchtmachtbasis in Balad zijn ook Amerikaanse militairen gelegerd, maar die hebben bijna allemaal de basis verlaten, na de opflakkerende crisis tussen Iran en de Verenigde Staten als gevolg van de Amerikaanse droneaanval in Bagdad waarbij de Iraanse generaal Qassem Soleimani om het leven kwam.

De voorbije weken sloegen in de buurt van militaire steunpunten in Irak, waar Amerikaanse soldaten gestationeerd zijn, al dikwijls raketten in, ook in Balad. Meestal wordt met de beschuldigende vinger richting sjiitische milities gewezen, die banden hebben met Iran. Zij willen net als Teheran dat de Amerikaanse troepen zich uit Irak terugtrekken.

De situatie in Irak is zeer gespannen sinds de liquidatie van Soleimani en een Iraanse vergeldingsaanval tegen militaire steunpunten die ook door de Amerikanen gebruikt worden. Sjiitische milities hebben vergelding aangekondigd voor de dood van Soleimani en een hoge Iraakse militaire leider, die bij de Amerikaanse droneaanval eveneens het leven liet.

