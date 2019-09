Raketaanval treft Kabul dag voor verjaardag aanslagen 9/11 IB

11 september 2019

01u24

Bron: Belga 0 In de Afghaanse hoofdstad Kabul is gisteren een raket afgevuurd op een muur van het Afghaanse ministerie van Defensie, niet ver van de Amerikaanse ambassade. De aanval gebeurde enkele uren voor de verjaardag van de aanslagen van 11 september 2001.

Een woordvoerder van het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken, Nosrat Rahimi, liet in een mededeling weten dat er geen gewonden vielen. De aanval vond plaats om iets voor middernacht.

Het is de eerste aanslag in Kabul nadat de Amerikaanse president Donald Trump zaterdag aankondigde dat hij een einde maakt aan de gesprekken met de taliban over de terugtrekking van de Amerikaanse troepen in het land. De taliban waarschuwden Trump dat hij het zal "betreuren" als hij de vredesgesprekken definitief begraaft.

Bij de aanslagen van 11 september 2001 in New York en Washington kwamen bijna drieduizend mensen om het leven en raakten meer dan zesduizend mensen gewond. Daarop volgde de invasie van de VS in Afghanistan.