Raketaanval in buurt van Amerikaanse ambassade in Bagdad, ook Amerikaanse luchtmachtbasis onder vuur

04 januari 2020

18u35

Bron: Reuters 114 De Iraakse hoofdstad Bagdad en de omgeving errond zijn vanavond opgeschrikt door meerdere raketinslagen. De raketten kwamen onder meer neer in de zwaarbewaakte ‘groene zone’, waar de Amerikaanse ambassade ligt. Ook de luchtmachtbasis Al-Balad, waar Amerikaanse soldaten gestationeerd zijn, werd geviseerd. Dat meldt het Iraakse leger. Er vielen geen dodelijke slachtoffers.

Op Al-Balad, zowat 80 kilometer ten noorden van Bagdad, kwamen twee raketten neer bij de depots van de basis. Amerikaanse troepen die Iraakse soldaten opleiden, zijn er gestationeerd. Ze zijn nu in hoogste staat van paraatheid gebracht. Helikopters omcirkelen de site.

Ook in het centrum van Bagdad zijn raketten neergekomen. Het gaat daarbij om de groene zone, waar overheidsgebouwen en buitenlandse ambassades liggen. Er gelden strenge veiligheidsmaatregelen.

Bij een mortieraanval in de wijk Jadriya zijn wel vijf mensen gewond geraakt. Wie achter de verschillende acties zit, is voorlopig niet duidelijk.

De raketinslagen komen er nadat de Verenigde Staten in de nacht van donderdag op vrijdag de Iraanse generaal Qassem Soleimani en zijn belangrijkste luitenant in Irak gedood hebben met een droneaanval in de buurt van de luchthaven van Bagdad. Sinds die aanval is de situatie in de regio gespannen.

De Iraanse Revolutionaire Garde (de elitetroepen van het leger van de Golfstaat; nvdr) beloofde eerder wraak te zullen nemen op “alle Amerikanen die zich waar dan ook binnen ons bereik bevinden”. Iran heeft 35 “vitale doelen” op het oog en kijkt daarbij onder andere naar de Perzische Golf.

