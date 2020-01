Raket slaat in naast basis met Amerikaanse troepen in Irak LH

09 januari 2020

21u21

Bron: Belga 3 In de buurt van een door Amerikaanse troepen gebruikte luchtmachtbasis in de Iraakse stad Balad is een raket ingeslagen. Dat meldt de Iraakse nieuwssite Al-Sumaria vanavond, op basis van Iraakse veiligheidsbronnen.

Er zijn geen berichten over mogelijke slachtoffers of schade. Ook is nog onduidelijk wie de raket heeft afgevuurd. De luchtmachtbasis ligt ongeveer tachtig kilometer ten noorden van hoofdstad Bagdad.



De voorbije weken gebeurde het wel vaker dat er raketten insloegen in de buurt van militaire basissen waar Amerikaanse troepen gelegerd zijn. Ook Balad werd al getroffen. De verdenkingen gaan meestal uit naar sjiitische milities die gelinkt worden aan buurland Iran.



Woensdagavond nog vielen er twee raketten in de zwaarbeveiligde groene zone in hoofdstad Bagdad. Daar ligt onder meer de Amerikaanse ambassade. De belangrijke sjiitische leider Qais al-Khazali ontkende niettemin iedere betrokkenheid.



De milities willen net als Iran dat de Amerikaanse troepen zich terugtrekken uit Irak. Ze dreigden met vergelding na de moord op de Iraanse topgeneraal Qassem Soleimani en een belangrijke Iraakse militieleider.

Al-Sumariya reports that a rocket landed near al-Balad air base in #Iraq’s Salahadin province.

US troops are stationed at the base. pic.twitter.com/6NEFkO7Mjs Baxtiyar Goran(@ BaxtiyarGoran) link