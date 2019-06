Raket die passagiers binnen uur naar eender welke plek op aarde moet brengen zal voelen als “ritje in Space Mountain” KVDS

27 juni 2019

14u01

Bron: Twitter, Business Insider 1 Elon Musk heeft op Twitter vragen beantwoord over de Big Falcon Rocket van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX. Die raket moet - als alles goed gaat - in 2024 de eerste mensen naar Mars brengen. Musk zou het concept echter ook willen gebruiken voor vliegverkeer op aarde. Een vlucht zou een beetje voelen als een ritje in Disney’s Space Mountain, zo verklapte hij.

Musk onthulde zijn plannen voor het nieuwe en supersnelle luchtverkeer twee jaar geleden al. Hij maakte zich toen sterk dat passagiers binnen het uur eender welke plek op aarde zouden kunnen bereiken. De maximumsnelheid van de Big Falcon Rocket zou 27.000 kilometer per uur bedragen. Van New York naar Shanghai reizen zou bijvoorbeeld maar een half uur in beslag nemen.

Rollercoaster

Tijdens de Twittersessie gisteren vroeg iemand aan Musk of passagiers vrij zouden kunnen rondlopen in de cabine van de raket. “Dat zou niet verstandig zijn”, klonk het antwoord. “Er zal vermoedelijk een veiligheidssysteem nodig zijn om iedereen op zijn plaats te houden, zoals in Disney’s Space Mountain-rollercoaster. Het zal op veel manieren hetzelfde gevoel geven als een ritje op Space Mountain. Je zal alleen uitstappen op een ander continent.”





Als gevolg daarvan zouden alle tickets dezelfde (tweede of economy) klasse hebben. Er zou geen cockpit nodig zijn, geen voedsel bedeeld worden en er zou geen toilet zijn. De meeste van de vluchten zouden ook niet veel langer dan 15 tot 20 minuten duren. Er zouden 1.000 passagiers per keer aan boord kunnen gaan. (lees hieronder verder)

That would be unwise. Probably needs a restraint mechanism like Disney’s Space Mountain roller coaster. Would feel similar to Space Mountain in a lot of ways, but you’d exit on another continent. Elon Musk(@ elonmusk) link

~1000, as all seats would be “coach” & no toilets, pilot area or food galley needed. Most flights would only be 15 to 20 mins. It’s basically an ICBM traveling at Mach 25 that lands. Elon Musk(@ elonmusk) link

Musk maakte wel niet duidelijk welke Space Mountain hij precies bedoelde, want de attractie in Disneyland Parijs verschilt sterk van de attractie in andere parken van Disney, onder meer in Californië en Florida. Waar Space Mountain in Parijs een supersnelle rollercoaster is met loopings, is Space Mountain in de andere Disneyparken eerder een rustige achtbaan.

Ruimte

Eerder liet Musk al weten dat de raket een soort intercontinentale ballistische raket zou zijn. Die volgt een suborbitale baan: ze bereikt wel de ruimte, maar keert naar de aarde terug nog voor ze een volledige omloop rond de planeet heeft gemaakt.

Ze zou vliegen aan een snelheid van Mach 25. Ter vergelijking: een vliegtuig dat Mach 1 haalt, gaat door de geluidsmuur. De Concorde, het supersonische vliegtuig dat in 2003 uit roulatie gehaald werd, haalde Mach 2.