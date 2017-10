Rajoy zet Catalaanse regering af en roept regioverkiezingen uit op 21 december 20u45

Bron: ANP 0 AFP Premier Mariano Rajoy na zijn toespraak in het federale parlement. De Spaanse regering zal overgaan tot de afzetting van de Catalaanse regering, zo heeft premier Mariano Rajoy vanavond bekendgemaakt na afloop van een buitengewone bijeenkomst van de ministerraad. Hij maakte ook bekend dat het Catalaanse parlement wordt ontbonden en dat er op 21 december verkiezingen komen in Catalonië. "Ik heb besloten zo snel mogelijk vrije en rechtmatige verkiezingen uit te roepen, om de democratie te herstellen", zo verklaarde Rajoy.

De centrale regering in Madrid neemt de taken van de Catalaanse bestuurders voorlopig over. Verder moet ook de chef van de Catalaanse politie opstappen, aldus de premier. Hij vertelde hoe hij artikel 155 van de Spaanse grondwet gaat toepassen om de politieke crisis in zijn land het hoofd te bieden. De senaat gaf hem daar eerder op de dag toestemming voor.



Het ontslag van de regering-Puigdemont en de organisatie van nieuwe regionale verkiezingen in Catalonië waren twee van de voornaamste maatregelen in het kader van artikel 155. Met dat artikel uit de Spaanse grondwet wordt de regio Catalonië onder het toezicht van Madrid geplaatst.



De voorstellen die de regering-Rajoy zaterdag had gedaan, kunnen effectief worden uitgevoerd nu de Spaanse Senaat het licht op groen had gezet daarvoor. De ongeziene maatregelen van de Spaanse regering kunnen wel pas van kracht worden nadat ze in het Spaanse Staatsblad zijn verschenen.

Het Catalaanse parlement had vandaag nog een resolutie goedgekeurd om het proces op te starten voor de oprichting van een "Catalaanse republiek als onafhankelijke en soevereine staat". Maar Rajoy deelde vanavond mee dat zijn regering naar het Grondwettelijk Hof gaat stappen om die resolutie nietig te laten verklaren.