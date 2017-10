Rajoy vraagt afzetting Catalaanse leider Puigdemont 11u19

Bron: Belga 0 REUTERS De Spaanse premier Mariano Rajoy vandaag in de Senaat: "Puigdemont had de escalatie van de crisis kunnen tegenhouden." De Spaanse Senaat is vanmorgen bijeengekomen om over dwangmaatregelen tegen de naar onafhankelijkheid strevende regionale regering van Catalonië te beslissen. Premier Mariano Rajoy heeft toestemming gevraagd om Carles Puigdemont af te zetten.

Het gaat daarbij omtrent artikel 155 van de grondwet dat tot afzetting van de Catalaanse regering en het organiseren van nieuwe verkiezingen in de regio kan leiden. Dat er toestemming komt, geldt als zeker, gezien de Partido Popular van premier Rajoy een meerderheid in de Senaat heeft. De beslissing wordt tegen 15.00 uur verwacht.

"Enige schuldige"

Ook premier Mariano Rajoy neemt aan de zitting deel. Hij vroeg toestemming om de Catalaanse minister-president Carles Puigdemont af te zetten. Volgens de Spaanse regeringsleider is Puigdemont "alleen en hij alleen" met de vinger te wijzen voor het opstarten van het grondwetsartikel. De minister-president had de escalatie van de crisis kunnen tegenhouden maar hij weigerde, aldus Rajoy. Het artikel is nooit in werking gezet sinds Spanje naar de democratie is teruggekeerd. "Het is een legaal, democratisch mechanisme, goedgekeurd door de Spanjaarden en dat in een overweldigende meerderheid van de landen rondom ons bestaat", zei Rajoy.

Geen alternatief

"Waarvoor de Catalanen bescherming willen is niet tegen Spaans imperialisme, maar tegen een minderheid die, op een onaanvaardbare manier, iedereen wil onderwerpen aan het juk van zijn (afvalligheids)doctrine", motiveerde de Spaanse regeringsleider zijn wil tot ingrijpen. "Er is geen alternatief" voor het activeren van artikel 155. "Wij staan voor een uitdaging zonder voorgaande in onze recente geschiedenis".

Om 12.00 uur komt ook het Catalaans parlement bijeen, om te reageren op de beslissingen van de Senaat in Madrid. Mogelijk roept de Catalaanse volksvertegenwoordiging dan formeel de onafhankelijkheid uit. Ook het organiseren van nieuwe verkiezingen is denkbaar.

EPA De Catalaanse minister-president Carles Puigdemont.