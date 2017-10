Rajoy: "Spanje zal niet verdeeld worden" 13u25

Bron: vtmnieuws.be

De Spaanse premier Mariano Rajoy is bereid om alle wettelijke middelen aan te wenden om de Catalaanse onafhankelijkheid in de kiem te smoren en zo de Spaans eenheid te bewaren. Dat zei de eerste minister in een interview aan de Spaanse krant El Pais.