Rajoy: "Maatregelen in artikel 155 zijn het enige mogelijke antwoord" 13u36

Bron: Belga 0 EPA De Spaanse premier Mariano Rajoy. De Spaanse premier Mariano Rajoy handhaaft de geplande maatregelen tegen de Catalaanse regionale regering. De in het grondwetsartikel 155 voorziene maatregelen zijn "het enige mogelijke antwoord" op de houding van Barcelona, zei Rajoy vandaag tijdens een zitting in het congres.

Hij verweet de Catalaanse regeringsleider Carles Puigdemont geen enkele bereidheid tot dialoog. Puigdemont wil enkel praten over de voorwaarden en het tijdsbestek van de onafhankelijkheid.

Tijdens de zitting werd ook een barst zichtbaar tussen Rajoys conservatieve Partido Popular en de sociaaldemocratische PSOE, die in principe de dwangmaatregelen ondersteunt. De parlementaire woordvoerster van de PSOE, Margarita Robles, verklaarde dat de toepassing van artikel 155 niet nodig is, indien Puigdemont het grondwettelijk kader accepteert en nieuwe verkiezingen aankondigt. Het Catalaanse parlement komt morgen samen en kan daarbij de onafhankelijkheid uitroepen of voor nieuwe verkiezingen stemmen.





AFP Rajoy verwijt de Catalaanse leider Carles Puigdemont dat hij geen dialoog wil voeren.