Rajoy: dat Puigdemont Catalonië wil regeren vanuit buitenland, is absurd

REUTERS De Spaanse premier Rajoy.

Het is "absurd" dat de afgezette Catalaanse president Carles Puigdemont Catalonië wil regeren vanuit België. Dat heeft de Spaanse premier Mariano Rajoy vanmiddag voor de pers gezegd, een week nadat de separatistische partijen bij verkiezingen in Catalonië hun meerderheid in het regionale parlement wisten te behouden.