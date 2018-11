Raids in Turkije na aanhoudingsbevel tegen 89 personen die gelinkt worden aan mislukte coup van 2016 IVI

19 november 2018

13u32

Bron: Belga 0 De Turkse autoriteiten hebben in meer dan 25 provincies en de hoofdstad Ankara een zoekactie gehouden naar 89 personen nadat het gerecht hun aanhouding had bevolen wegens vermeende betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep twee jaar geleden.

Op 15 juli 2016 pleegde een deel van het leger een mislukte staatsgreep die aan meer dan 200 mensen het leven kostte. De autoriteiten geloven dat de beweging van de in de Verenigde Staten wonende prediker Fethullah Gülen achter de coup zat. De noodtoestand die vijf dagen na de mislukte staatsgreep werd afgekondigd, duurde uiteindelijk twee jaar.

Hard optreden

Sinds de couppoging treedt de Turkse regering hard op tegen veronderstelde vijanden van de staat en "terroristen", onder wie academici, journalisten en mensenrechtenactivisten, van wie wordt vermoed dat ze banden hebben met Gülen en diens beweging. Het Turkse gerecht viseerde al meer dan 15.000 manschappen van het leger, onder wie 150 generaals en admiraals.

Bij de recente raids ging het volgens staatsagentschap Anadolu in de noordwestelijke provincie Tekirdag om 50 soldaten die gezocht worden. In de provincie Eskisehir zijn zeven personen van de luchtmacht opgepakt, van wie zes in actieve dienst. In de hoofdstad Ankara werd gezocht naar 32 voormalige medewerkers van het ministerie van Gezondheid. Achttien van hen werden opgepakt.