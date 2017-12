Raids in Berlijn naar veronderstelde islamistische extremisten ADV

09u06

Vorig jaar kwamen 12 mensen om op de kerstmarkt nadat Anis Amri met een truck inreed op de menigte. De politie van Berlijn heeft vanmorgen huizen doorzocht in verband met veronderstelde islamistische extremisten, zo heeft de plaatselijke krant Berliner Zeitung gemeld.

De verdachten zouden banden hebben met Anis Amri. Die Tunesiër is eind vorig jaar met een vrachtwagen ingereden op een kerstmarkt in de Duitse hoofdstad.

Hij kon ontkomen maar werd later door de Italiaanse politie doodgeschoten in Milaan.

Een politiewoordvoerster bevestigde de raids, maar gaf geen verdere details.