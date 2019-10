Raid tegen IS-leider Baghdadi werd vernoemd naar deze hulpverleenster (26) die hij folterde en als seksslavin gebruikte KVDS

28 oktober 2019

16u13

Bron: The Independent, The Washington Post, The New York Times, ABC News 0 De militaire operatie waarbij IS-leider Abu Bakr Al-Baghdadi stierf, werd volgens het Witte Huis vernoemd naar Kayla Mueller (26). De Amerikaanse hulpverleenster werd in augustus 2013 ontvoerd in de Syrische stad Aleppo en kwam in de klauwen van Baghdadi terecht, die haar folterde en meermaals verkrachtte. Ondanks haar beproeving gaf ze volgens getuigen blijk van een ongeziene kracht. In februari 2015 kwam ze om. De omstandigheden zijn nog altijd in mysterie gehuld.

De jonge vrouw uit Arizona had al een indrukwekkende staat van dienst toen ze in december 2012 aan de slag ging in het zuiden van Turkije. Zo was ze al actief geweest in een vereniging die gratis voedsel, medicatie en onderwijs gaf aan hen die het nodig hadden en had ze al met Tibetaanse vluchtelingen gewerkt in India. In Turkije wilde ze Syrische vluchtelingen bijstaan.

Artsen Zonder Grenzen

Op 4 augustus 2013 ging het mis. Een dag eerder was ze met haar Syrische vriend naar Aleppo gereisd omdat hij er als aannemer een opdracht moest uitvoeren in een ziekenhuis van Artsen Zonder Grenzen. Het personeel daar was stomverbaasd om haar te zien, omdat het erg onveilig gebied was. Ze overtuigden haar om de volgende dag terug te reizen naar Turkije, maar onderweg naar het station werd de wagen waarin ze zat aangevallen. Mueller werd ontvoerd.





Er werden verscheidene pogingen ondernomen om haar te vinden en te bevrijden. Zeker één keer waren Amerikaanse troepen er dichtbij: toen ze in 2014 een verlaten olieraffinaderij binnenvielen in de buurt van Raqqa en haren vonden van de vrouw. Maar van gijzelaars was geen spoor meer. (lees hieronder verder)

Aanvankelijk leek Mueller goed behandeld te worden, toch als we een brief mogen geloven die door haarzelf geschreven werd en die haar familie kreeg in de lente van 2014. “Ik bevind me op een veilige plek, ben niet gewond en ben in goede gezondheid (ik ben zelfs bijgekomen). Ik word met het grootste respect en de grootste vriendelijkheid behandeld”, klonk het. Maar dat zou niet blijven duren. (lees hieronder verder)

Volgens de New York Times werd Mueller later gedwongen om te trouwen met Baghdadi. Hij zou haar gefolterd en als seksslavin gebruikt hebben. Dat verhaal werd volgens nieuwszender ABC News bevestigd door de weduwe van een andere IS-leider, Abu Sayyaf.

Opmerkelijk: ondanks wat ze moest doorstaan, getuigde Mueller volgens medegevangenen van een ongeziene kracht en mededogen. Zo zou ze een poging tot ontsnapping hebben laten schieten om enkele andere vrouwen ook een kans te geven.

Fotograaf

De Deense fotograaf Daniel Rye Ottosen vertelde dan weer hoe IS-leden haar hadden willen gebruiken voor propaganda en haar wilden dwingen om haar christelijke geloof af te zweren voor een groep gevangenen, maar ze boog niet. Tot grote bewondering van haar toehoorders. (lees hieronder verder)

Mueller stierf uiteindelijk begin 2015. De omstandigheden zijn tot op vandaag onduidelijk. Volgens een persbericht van een aan IS gerelateerd media-account zou ze omgekomen zijn bij een reeks Jordaanse luchtaanvallen op Raqqa. Bewijs van haar dood kwam er echter niet.

Gekneusd gezicht

Enkele dagen later – op 10 februari 2015 – maakte de familie van de jonge vrouw bekend dat ze de bevestiging van haar dood had gekregen van IS. De terreurgroep stuurde een mail met daarin drie foto’s van haar dode lichaam. Ze had een gekneusd gezicht en droeg een zwarte hijab. De Amerikaanse veiligheidsdiensten bevestigden de authenticiteit.

Een onderzoek naar de Jordaanse luchtaanval en de dood van Mueller kwam er uiteindelijk niet, want volgens het Pentagon worden meldingen van burgerslachtoffers alleen onderzocht als ze van geloofwaardige bronnen komen. En dat is terreurgroep IS niet.