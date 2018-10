Raften gaat mis in Costa Rica: vier toeristen en gids komen om Redactie

22 oktober 2018

12u12

Bron: ANP, CNN, KameraOne 0 Vier Amerikaanse toeristen en een lokale gids zijn in Costa Rica om het leven gekomen toen hun boot kapseisde tijdens het raften. Het ongeluk gebeurde zaterdag op de Naranjo Rivier nabij Quepos.

Een groep toeristen was aan het raften op de rivier toen drie van de vier boten kapseisden. Dertien mensen zijn er nog in geslaagd om zich vast te grijpen aan de boten, maar vijf anderen zijn meegesleurd door de sterke stroming van de rivier. Het gaat om vier Amerikanen tussen de 25 en 35 jaar en hun Costa Ricaanse gids. Twaalf redders van het Rode Kruis hebben de dertien anderen snel uit het water kunnen halen.

De Naranjo is een van de populairste rivieren voor de wildwatersport. Door hevige regenval van de afgelopen weken is het raften gevaarlijker dan normaal.

Volgens de autoriteiten in Costa Rica was de groep toeristen in het land voor het vrijgezellenfeest van een van hen.