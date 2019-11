Radiopresentator vermoord in noordoosten van Congo NLA

Bron: Belga 1 Een radiopresentator die in het noordoosten van Congo meehelpt aan de strijd tegen ebola, is vermoord. Binnen enkele dagen starten de Congolese autoriteiten een nieuwe grootschalige vaccinatiecampagne tegen het dodelijke virus, nu een eerste lading van het vaccin van Janssen Pharmaceutica in het land is gearriveerd.

De radiomaker, de 35-jarige Papy Mumberre Mahamba, werd gisterenavond in zijn woning in Lwemba vermoord door onbekenden. Ze verwondden ook zijn vrouw en staken de woning in brand, aldus generaal Robert Yav van het Congolese leger in Mambasa, in de provincie Ituri.

Het slachtoffer had op de lokale radio een uitzending rond ebola. In veel Afrikaanse landen is radio het belangrijkste communicatiemiddel om de bevolking voor te lichten. De reden voor de moord is nog niet bekend, maar volgens een ngo die strijdt voor de persvrijheid (OLPA) is er in de regio veel vijandigheid bij de bevolking. Verschillende radiozenders hebben daarom hun uitzendingen rond ebola stilgelegd.

Sinds meer dan een jaar heerst er een dodelijke ebola-epidemie in het oosten van Congo, in de provincies Noord-Kivu, Zuid-Kivu en Ituri. Die kostte al aan zowat 2.185 mensen het leven. De strijd tegen de epidemie wordt er bemoeilijkt door gewapende bendes. Hulpverleners en buitenlanders worden er ook vaak argwanend bekeken.