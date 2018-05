Radicale separatisten geven groen licht: Quim Torra morgen nieuwe minister-president Catalonië TT

13 mei 2018

16u20

Bron: La Vanguardia, Belga 0 De leden van de extreemlinkse separatistische partij CUP hebben beslist dat hun vier parlementsleden zich morgen zullen onthouden bij de stemming over de nieuwe Catalaanse minister-president, Quim Torra. Die raakte gisteren niet verkozen bij gebrek aan een absolute meerderheid in het halfrond in Barcelona, maar morgen volstaat een gewone meerderheid.

Torra werd vorige week naar voren geschoven door de afgezette minister-president, Carles Puigdemont, om hem op te volgen aan het hoofd van de Catalaanse regering. Maar het was voor Puigdemonts partij, Junts per Catalunya, en coalitiepartner ERC, wat de extreemlinkse CUP zou doen. Die partij heeft vier zetels in het parlement maar is onmisbaar voor een meerderheid van de separatisten. Tijdens de vorige regeerperiode leverde ze al gedoogsteun aan de regering van Puigdemont.

De leden hebben nu beslist zich ook te onthouden over Torra. Gisteren deden ze dat ook al tijdens de eerste stemronde in het parlement. Toen was er een absolute meerderheid nodig van 68 van de 135 zetels, maar die haalde Torra niet. Zijn eigen partij en de ERC hebben samen maar 66 zetels.

Morgen volstaat een gewone meerderheid. Door de onthouding van de 4 CUP-parlementsleden, zullen de 66 ja-stemmen het halen van de 65 nee-stemmen van de oppositie.

Torra kan dan vanaf morgen aan de slag als nieuwe minister-president. Zijn eerste programmapunt zal de opheffing van artikel 155 van de Spaanse grondwet zijn en opnieuw zelf het bestuur over de regio overnemen van Spanje. Tijdens zijn toespraak in het parlement gisteren klonk de nieuwe regeringsleider erg combattief over onafhankelijkheid en beloofde Torra verder te bouwen aan de "Catalaanse republiek". Hij zei ook er alles aan te zullen doen opdat Puigdemont, de "legitieme minister-president", terug kan keren.