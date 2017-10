Radicale coalitiepartner Catalaanse regering eist nu al onafhankelijkheid TT

Bron: La Vanguardia, El Pais 0 AFP Anna Gabriel, partijleider van de CUP, in het Catalaanse parlement. De antikapitalistische en radicaal nationalistische partij CUP, de kleinere coalitiepartner in de Catalaanse regering, vraagt aan premier Carles Puigdemont dat hij de onafhankelijkheid van de Catalaanse republiek uitroept. Het geduld van de partij is op.

Puigdemont heeft van de Spaanse regering tot maandag gekregen om te verduidelijken of hij dinsdag nu wel of niet de onafhankelijkheid van de regio heeft uitgeroepen. Bevestigt de premier dat, dan eist Spanje dat hij tegen ten allerlaatste donderdag die verklaring opnieuw intrekt, anders neemt Madrid de controle over de regio over.



Maar voor de CUP is het geduld op. Die radicale partij levert geen ministers in de Catalaanse regering, maar geeft met haar tien parlementszitjes wel steun aan de nationalistische coalitie. Zonder de zetels van de CUP heeft Puigdemonts partij geen meerderheid.



De partij, die zich compromisloos opstelt voor onafhankelijkheid, heeft nu in een brief aan de premier gevraagd om te bevestigen dat Catalonië zich afscheidt van Spanje en betreurt dat Puigdemont dindag "een grote opportuniteit" heeft laten schieten.



Volgens de CUP valt er geen hoop te verwachten van internationale bemiddeling, aangezien niemand de Spaanse regering al heeft durven terechtwijzen.

