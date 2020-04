Radicaal-rechtse AfD ontslaat woordvoerder die zichzelf ‘fascist’ noemde Caspar Naber

26 april 2020

15u17

Bron: AD.nl 1 Na dertien jaar trouwe dienst is de perswoordvoerder van de Duitse radicaal-rechtse partij AfD (Alternative für Deutschland) ontslagen. Dat bevestigt partijleider Tino Chrupalla tegenover Zeit Online die het nieuws naar buiten bracht.

De 43-jarige Christian Lüth was partijwoordvoerder van de AfD en ook woordvoerder van de Bondsdag-fractie. Hij zou zichzelf als een ‘fascist’ bestempeld hebben en sprak volgens de Duitse nieuwssite herhaaldelijk over zijn ‘Arische’ afkomst met verwijzing naar zijn grootvader. Die was kapitein op een korvet van de Duitse marine en vocht mee tijdens de Tweede Wereldoorlog als commandant van een onderzeeboot.

Partijleider Chrupalla wil om ‘arbeidsrechtelijke redenen’ niet zeggen waarom de perswoordvoerder is ontslagen maar bevestigde wel dat dit afgelopen vrijdag gebeurde. Lüth gold als een vertrouweling van AfD-oprichter Alexander Gauland. Die zou hem persoonlijk ontslagen hebben om daarna het fractiebestuur op de hoogte te brengen.

Onenigheid

Het rommelt al geruime tijd binnen de AfD. Partijvoorzitter Jörg Meuthen bepleitte begin april in een interview de opsplitsing van de partij. Het ‘liberaal-conservatieve’ kamp en de ‘sociaal-patriottistische’ stroming binnen de partij zijn volgens hem beter af zonder elkaar omdat ze dan elk meer kiezers kunnen bereiken. Hij wilde binnen negen maanden een beslissing over de mogelijke scheiding maar werd teruggefloten door het partijbestuur.

De partijleiding besloot op 20 maart dat de zogenoemde ‘Flügel’ ontbonden moest worden. Dit nadat de Duitse Binnenlandse Veiligheidsdienst deze vleugel had bestempeld als extreemrechts.

Dezelfde dag werd bekend dat Wolfgang Gedeon, AfD-afgevaardigde in het deelstaatparlement in Baden-Württemberg, de partij moet verlaten. Het Duitse Arbitragehof oordeelde dat hij de partij schade had berokkend door middel van antisemitische verklaringen. Daarmee corrigeerde het Hof een beslissing van een lagere rechtbank die de uitsluiting van Gedeon had afgewezen.

