Radeloze baasjes loven 4.000 dollar uit na diefstal van skateboardende bulldog David van der Heeden

18 april 2018

16u51

Bron: AD.nl 2 Gus, een Engelse bulldog op een skateboard, zie je niet zomaar over het hoofd. Toch wist een onverlaat in Carmel, Indiana, de acrobatische viervoeter in oktober vorig jaar ongezien mee te kapen. Afgelopen week is een verdachte opgepakt in de zaak, maar van Gus ontbreekt vooralsnog elk spoor. De familie Kiger is ten einde raad en heeft nu een prijs uitgeloofd van 4.000 dollar voor de gouden tip.

Filmpjes van Gus op zijn favoriete skateboard hebben een lokale beroemdheid van hem gemaakt. Het eerste videootje van de skatende bulldog is al ruim 200.000 keer bekeken. Door de diefstal van het aandoenlijke dier geniet hij nu landelijke bekendheid. Christina Kiger houdt een Facebookpagina bij over de zoektocht naar haar lieveling en menig nieuwszender berichtte over Gus’ verdwijning. Sindsdien regent het tips. Duizenden.



De tuin was een van Gus’ favoriete stekjes en doorgaans lag hij onder een boom of op de oprit van de woning te slapen. Weglopen deed hij nooit. Christina liet het dier die dag in oktober om kwart voor vier ’s middags naar buiten. Omstreeks half vijf kwam een van haar dochters binnen en riep: ‘Mam, Gussy is weg!’. Een buurvrouw had een onbekende auto gezien, die een aantal keren langs het huis van de Kigers was gereden en uiteindelijk gestopt.

Politie tast in het duister

Een zoektocht naar de auto, flyeren en aangifte bij de politie leverden niets op. Aanwijzingen ontbraken. Tot afgelopen week, toen de politie van Carmel gauwdief Reid Albrecht arresteerde. De man zal al vast voor een ander vergrijp, maar wordt nu ook gelinkt aan de verdwijning van de Engelse bull. Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat Gus’ baasjes weer van zijn kunsten kunnen genieten. Toch tast de politie nog in het duister over de verblijfplaats van skatehond Gus.



Christina en haar familie houden goede moed dat hun huisdier ooit weer thuiskomt. "We willen de politie van Carmel en het Openbaar Ministerie van Hamilton County bedanken voor al hun harde werk", schrijven de Kigers op Facebook. "De arrestatie is voor ons zeker een aanmoediging, maar helaas weten we nog niet waar Gus uithangt." Voor de tip die Gus heelhuids thuisbrengt, heeft Christina dus een beloning van 4.000 dollar over, schrijft ABC News.

Hoop vervaagt nooit

Christina heeft een poster met Gus erop in de voortuin gezet, die ze elke zes weken vervangt. "De zon vervaagt zijn foto, maar onze hoop vervaagt nooit." Op de oprit wachten hondenbrokjes op Gus' terugkeer en in een boom hangt zijn rode dekentje. "Wie dat deken ziet hangen, denkt misschien dat die er zomaar hangt, maar onze buren weten wat het voor ons betekent’’, zegt Christina. "Het symboliseert onze hoop hem thuis te krijgen en ons gevecht om de waarheid rond zijn verdwijning te achterhalen."



Skateboarden lijkt Engelse bulldogs in het bloed te zitten. Gus is dan ook niet de enige bull die liever skatet dan loopt. De dieren die vanwege hun bouw niet tot het meest mobiele hondenras behoren, snel last hebben van de warmte en vaak kortademig zijn, duiken meer dan eens skatend op op YouTube. Bulldogs Otto en Tillman zijn regelrechte legendes op vier wielen en belandden in commercials en zelfs het Guinness Wereldrecordboek.