Racistische en xenofobe feiten in Frankrijk met 130 procent toegenomen ADN

26 januari 2020

19u31

Bron: Belga

Het aantal racistische en xenofobe feiten is vorig jaar in Frankrijk met 130 procent toegenomen. Dat blijkt uit een balans die het ministerie van Binnenlandse Zaken in Parijs vandaag heeft gepubliceerd. Het ging grotendeels om bedreigingen.

Het aantal racistische en xenofobe feiten was al twee jaar aan het dalen bij onze zuiderburen, maar in 2019 registreerden de autoriteiten opnieuw een explosieve stijging tot 1.142 feiten. In 2018 telde de overheid er 496. Volgens het ministerie maakten dreigementen (977) vorig jaar het leeuwendeel van de feiten uit.

Dreigende woorden en gebaren, opschriften, brieven en pamfletten waren ook verantwoordelijk voor de toename van het aantal antisemitische feiten. Zij stegen met 27 procent tot 687 feiten. Het aantal daden, een categorie die onder meer fysiek geweld en beschadigingen van goederen omvat, daalde met 15 procent.

Volgens het ministerie staat het aantal "antichristelijke" feiten nog steeds bovenaan in de rangschikking van de antireligieuze daden en feiten. Het ministerie registeerde er 1.052, een cijfer dat stabiel is gebleven. In de meeste gevallen gaat het om beschadigingen van religieuze goederen. Het aantal anti-islamitische feiten blijft in verhouding klein (154), maar is wel aan het toenemen.