Racistische aanvallen in Nederland: buurtbewoners vernielen auto en slaan ramen van Marina in met bijl Maaike Kraaijeveld

21 april 2018

20u45 0 In Nederland gaat het weer volledig mis met ernstige agressie en vernielingen tegen allochtone medebewoners in de Haagse wijk Duindorp. Marina, die van Surinaamse afkomst is, was het slachtoffer. Buurtbewoners hakten met een bijl haar ruiten kapot en vernielden ook haar auto. Lokale politici reageren geërgerd en onthutst.

Marina was afgelopen winter al eens slachtoffer van vernielingen en bedreiging in de buurt, vermoedelijk omdat ze toen een Zwarte Pieten-tweet van de gemeente had geretweet. "Ik heb na de vernielingen in de winter uit boosheid op Twitter iets over mijn buurtbewoners gezegd en daarvan heb ik spijt", blikt ze terug. "Ik wil echt in vrede leven met de andere bewoners."



Eerder deze maand was een Marokkaanse familie in de wijk het doelwit van buurtbewoners. Na een uit de hand gelopen gewelddadige confrontatie tussen Duindorpers die zich ergerden aan de enorme trouwstoet van de dochter van het Marokkaanse gezin, werden ook bij hen de ruiten vernield. In de dagen erna werd het huis van de familie bekogeld met eieren en werden ze uitgescholden.

Totaal idioot en onacceptabel

Voor beide incidenten is vooralsnog niemand aangehouden. Burgemeester Krikke doet vandaag een dringend beroep op alle mensen in Duindorp om elkaar met rust te laten en in elkaars waarde te laten. "Dat geldt zowel op sociale media als in het werkelijke leven. Het is totaal idioot en onacceptabel dat mensen met een bijl het huis en de auto van anderen vernielen. Dit moet stoppen. Beheers je!" De buurt in stadsdeel Scheveningen staat bekend om zijn afkeer van mensen buiten hun eigen kring.

Marina zit nu in het donker doordat haar ramen zijn dichtgetimmerd in afwachting van de glaszetter. "Ik had na de vorige vernieling al een extra beschermende laag kunststof op mijn raam, maar van binnen is het glas er wel uitgevallen. Omdat die kunststoflaag erop zit, hebben ze met een hakbijl geprobeerd die kapot te krijgen. Ook mijn auto is ernstig beschadigd. Die is door de politie op een veiliger plek gezet”, vertelt een zwaar aangeslagen Marina. Wat nu de aanleiding kan zijn voor de ernstige vernielingen zegt ze niet te weten.

Dat cameraatje neemt niet op, maar via mijn telefoon kan ik ermee kijken wat er aan de hand is bij mijn huis Marina

De nieuwe ellende begon woensdagavond toen Marina uit haar werk kwam en gebonk hoorde. "Ik ben naar buiten gegaan, want ik wil met ze praten over wat er aan de hand is. Maar het groepje rende weg. Even later kwam een moeder van die jongens bij mij op het portiek en zei dat ik foto’s van die jongens op mijn telefoon moest weghalen. Maar ik had geen foto’s. Ook eiste ze dat het cameraatje dat ik bij mijn raam heb, weg moet. Ik heb daarvoor toestemming van de politie en van woningbouwvereniging Vestia van wie ik huur. Dat cameraatje neemt niet op, maar via mijn telefoon kan ik ermee kijken wat er aan de hand is bij mijn huis. Ik heb het nu weggehaald; het is denk ik goed dat die buurtbewoners dat weten."

Later die avond zag Marina iemand met een hakbijl op haar woning afkomen. "Toen zijn ze op de ruiten gaan inhakken. Ik heb 112 gebeld en de politie was er wel snel. Maar de daders waren al weg. Mijn auto bleek ook vernield."

Het is volgens Marina sinds de vorige uiting van agressie slechts een korte periode rustig geweest voor haar. "Dat was tijdens oud en nieuw. Toen had de politie in mijn straat een camera opgehangen omdat er was gedreigd met vuurwerkbommen." In de loop van januari is de politiecamera weer ingepakt en opgehaald, maar de Haagse zou het cameratoezicht graag weer terug willen hebben om zich veiliger te voelen.